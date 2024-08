SENADORES INVESTIGAM EM FORTALEZA : Verdade ou mentira na fuga de presos?

Eduardo Girão e Styvenson Valentim lideram reunião na Assembleia do Ceará para esclarecer contradições sobre suposta fuga na prisão de Itaitinga.

Na próxima sexta-feira, 9 de agosto, uma reunião oficial ocorrerá na Assembleia Legislativa do Ceará com a participação dos senadores Eduardo Girão e Styvenson Valentim para investigar uma possível fuga de detentos da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto em Itaitinga. O encontro busca esclarecer os eventos controversos relatados pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários, que confirmou a fuga, e pelo governo do Estado, que negou o ocorrido. A reunião, iniciando às 10 horas, será aberta ao público e visa a transparência e o esclarecimento para a população cearense.





Fonte: Blog César Wagner