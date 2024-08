Surto de doença diarreica aguda alcança 74 municípios brasileiros

Ao menos 74 municípios de Goiás estão enfrentando um surto alarmante da Doença Diarreica Aguda (DDA), segundo informações recentes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). De acordo com o órgão, mais de 12,2 mil goianos foram infectados pelo vírus causador da doença.





Essa atualização marca um aumento significativo no número de cidades afetadas, que anteriormente era de 16 municípios. Com novos exames e confirmações, a situação de saúde pública se mostra cada vez mais crítica.









Goiás registra 160,4 mil casos isolados de DDA





Além dos surtos, Goiás contabiliza também 160,4 mil casos isolados de DDA em 2024. Esse quadro alarmante tem levado as autoridades de saúde a intensificar os esforços de investigação e controle da doença.





“De acordo com as investigações e as coletas realizadas, identificamos que o agente predominante que tem causado essas doenças é o rotavírus”, revelou Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, durante uma entrevista coletiva. Segundo ela, a predominância do rotavírus é um fator crítico na disseminação da doença.









Como a Doença Diarreica Aguda é transmitida?





A transmissão da Doença Diarreica Aguda ocorre principalmente de pessoa para pessoa, via oral ou fecal. Flúvia Amorim explica que a falta de higienização adequada das mãos após o uso do banheiro é uma das principais causas de contágio. “Às vezes, a criança ou o adolescente, e até mesmo o adulto, vai ao banheiro, não higieniza muito bem as mãos e encosta em outro alimento ou compartilha copo,” afirmou Amorim.





A superintendente também recomendou que pessoas contaminadas evitem frequentar o trabalho ou a escola para reduzir a propagação do vírus.









Quais são as medidas preventivas recomendadas?

A higienização adequada das mãos e dos alimentos é uma das principais medidas para evitar a propagação do rotavírus e, consequentemente, da Doença Diarreica Aguda. Aqui estão algumas recomendações:

Lavar as mãos: Utilize água e sabão após usar o banheiro e antes de comer. O uso de álcool em gel também é eficaz.

Higienizar alimentos: Lave frutas, verduras e legumes antes de consumi-los.

Evitar compartilhamento: Não compartilhe copos, talheres ou outros utensílios pessoais.

Cuidado com bebês e crianças: A atenção deve ser redobrada com os mais jovens, que são mais vulneráveis ao vírus.





O que fazer se apresentar sintomas de DDA?





Aqueles que apresentarem sintomas de Doença Diarreica Aguda, como diarreia intensa, febre e vômitos, devem procurar assistência médica imediatamente. A SES-GO recomenda também:Hidratação constante, utilizando soluções de reidratação oral.

Evitar automedicação. Sempre consulte um profissional de saúde antes de ingerir qualquer remédio.

Seguir orientações médicas e ficar em repouso, evitando locais públicos para minimizar a transmissão.









A importância das ações governamentais





A SES-GO tem tomado atitudes concretas para combater o surto e minimizar os impactos da DDA. As ações incluem campanhas de conscientização sobre a importância da higiene, além da distribuição de materiais educativos em escolas e unidades de saúde.





“Estamos trabalhando para fazer com que a população entenda a gravidade da Doença Diarreica Aguda e adote medidas preventivas”, ressaltou Flúvia Amorim.





Com a disseminação rápida do rotavírus, estar bem informado e seguir as recomendações de higiene pode ser a diferença entre a segurança e o contágio.





Via Terra Brasil Notícias