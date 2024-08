TRAGÉD1A: Três pessoas mortas, incluindo uma criança, em acidente entre carro e VLT em Fortaleza

Três pessoas mortas, incluindo uma criança.

Um acidente entre um carro e um vagão do VLT no bairro Vila União, em Fortaleza, deixou três pessoas mortas, sendo uma criança e duas vítimas adultas, na manhã desta quinta-feira, 15. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que está no local, as vítimas estavam no veículo junto a mais duas pessoas, que foram socorridas.





Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) informou que foi acionado às 11h20min para atender à colisão. Duas vítimas foram retiradas com vida do veículo e uma criança retirada morta.





Outras duas vítimas, sendo dois adultos, foram retiradas, posteriormente, às 13h12min, das ferragens. "As equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no local para resgatar as vítimas e prestar todo o apoio necessário", informou a corporação. Conforme O POVO apurou, morreram no acidente as vítimas Maria Auricelia Alves de Medeiros, 38, a idosa Maria de Fátima, 72, e Enzo Alves Dantas, 6. Foram socorridas Francisca das Chagas, de 82 anos, e Aurilene Alves de Medeiros, de 40 anos.Pelo menos cinco viaturas estão no local, além de dezenas de curiosos e moradores da região.





Conforme nota enviado pelo Metrofor, o veículo teria avançado sobre a via férrea no momento da passagem do trem, entre as estações Borges de Melo e Vila União. De acordo com a nota, "as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente". No VLT não houve vítimas.Tenente-coronel Tallys Lima, do Corpo de Bombeiros, informou que a colisão do metrô com o automóvel haviam cinco pessoas no automóvel, sendo quatro mulheres e uma criança do sexo masculino. O salvamento chegou e diante da complexidade do acidente foram acionadas guarnições de salvamento e combate a incêndio. Viaturas do Samu transportaram as duas vítimas retiradas com vida.





"A guarnição do salvamento 05 chegou primeiramente e começou os trabalhos e conseguiu retirar as duas com vida e continuou o trabalho para cortar as ferragens e retirar as vítimas e retirar as que estavam dentro do veículo", afirma.





Conforme o oficial dos bombeiros, parte do veículo ficou embaixo do VLT e as ferragens contorcidas, mas o resgate conseguiu retirar todas as vítimas.José Amorim é morador do bairro Vila União e relata que a cancela sempre apresentava problemas. Outro morador, Robério Abrantes, destacou que não é a primeiro acidente e que a sinalização é precária. "A cancela por várias vezes não funcionou e já teve vários acidente.





O sinal não está funcionando e tem dias que a cancela baixa de uma vez e passa o dia todo e as pessoas tem que quebrar o cano. Já aconteceu até comigo. Eu vinha socorrer meu filho para o hospital 22 horas para o hospital e não baixou a cancela, quando olhei era o trem. A sorte é que eu vinha devagar e deu tempo de evitar o acidente" descreve. Conforme o morador é importante verificar não somente a sinalização da passagem de nível do bairro Vila União, mas também todas as passagens de nível.