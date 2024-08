Tragédia na zona rural de Ipu: motorista morre em capotamento as margens de açude

O veículo capotou e caiu nas águas do açude.

Um acidente fatal chocou a comunidade de Ipu na manhã deste domingo (04/08). Antônio Carlos Ferreira da Silva (foto abaixo), comerciante do mercado público local, perdeu a vida após seu veículo Corolla sair da pista e capotar em um açude, na CE-257 entre os municípios de Ipu e Hidrolândia.





De acordo com informações preliminares, o motorista seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do carro. O veículo capotou e caiu nas águas do açude. Um morador da região, ao perceber o ocorrido, prestou socorro, mas infelizmente encontrou Antônio Carlos já sem vida.





As autoridades competentes foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.





(Ipu Notícias)