Lula evita jornalistas para não ter de explicar Venezuela

Presidente se recusou a responder perguntas sobre a Venezuela.

Retomando a agenda internacional, o presidente Lula desembarcou na noite deste domingo no Chile, onde cumpre agenda com sua numerosa comitiva composta por mais de 10 ministros de Estado.





Jornalistas que aguardavam o presidente tentaram ouvir o petista, que preferiu não conversar com a imprensa que aguardava em frente ao hotel.





Ao ser perguntado se falaria sobre a ditadura do venezuelano Nicolás Maduro, Lula apressou o passo e disse que “amanhã você me pergunta sobre a Venezuela, o Equador, sobre a Bolívia” e finalizou com “eu espero que a gente fale muito sobre o Chile amanhã”.





