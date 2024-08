VIOLÊNCIA EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO COM MAIS DE 15 TIROS NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Um homem identificado por Averaldo Maciel Braz, 34 anos, natural de Juazeiro do Norte, foi executado com mais de 15 tiros, fato ocorrido na noite deste sábado(10), no Residencial Nova Caiçara.





A vítima estava nas proximidades da quadra 14, quando foi abordada por indivíduos armados de pistola, que efetuaram diversos. A vítima morreu no local.





Pouco antes do assassinato, a polícia civil já havia iniciado uma investigação contra um homem, suspeito de uma tentativa de homicídio a faca ocorrida há cerca de 40 minutos de sua morte.





Averaldo tinha passagens pela polícia.





A Polícia Civil está investigando o crime.





Sobral registra 75 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews