Ex-presidente da Argentina tem celular apreendido

Justiça Argentina autorizou operação contra ex-presidente, para verificar se descumpre medidas protetivas para ex-esposa.

A acusação de ter agredido fisicamente a sua ex-esposa, Fabiola Yañez, levou o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, a ser alvo de operação determinada pela Justiça argentina, nesta sexta-feira (9). Rival e antecessor do presidente Javier Milei, Fernández teve apreendido seu celular, nas buscas em seu apartamento.





O objetivo da operação é verificar se Fernández teria descumprido medida protetiva concedida à ex-primeira-dama Fabiola Yañez. Ela estaria sendo “assediada”, mesmo com a proibição de o ex-presidente manter contato com ela





O meio-irmão de Fernández Pablo Galindez estava no apartamento com mais algumas outras pessoas, quando foi cumprida a primeira medida judicial do caso que tramita sob sigilo. Fernández nega ter agredido sua ex e diz que vai expor à Justiça “as provas e testemunhos que evidenciarão o que realmente aconteceu”.





O site de notícias Infobae divulgou, na quinta-feira (8), imagens da ex-primeira-dama com hematomas no braço e no rosto, reproduzidas de uma troca de mensagens entre o ex-casal. No diálogo, Yañez diz ter sido agredida por três dias consecutivos, quando vivia na Quinta de Olivos, residência oficial da presidência da Argentina.









Relato em diálogos





Os diálogos foram base para Yañez denunciar agressão, na terça-feira (6), durante uma videoconferência com o juiz federal Julián Ercolini.





Nas mensagens publicadas pelo Infobae, o ex-presidente pede para Yañez parar de discutir e justifica que brigavam “por causa dos outros”. E encerra a mensagem pedindo: “Por favor. Venha”.





Yañez prosseguiu: “Você está me agredindo novamente. Você está louco”. Fernández afirmara sentir-se mal com dificuldade para respirar, após a ex-mulher ter relatado que estava sendo agredida há três dias. “Por favor, pare”, apelou o ex-presidente.









Veja outros trechos:





“Isso não funciona assim, você me agride o tempo todo. É insólito. Não pode me fazer isso quando eu não te fiz nada. E tudo o que tento fazer com a mente centrada é te defender, e você me agride fisicamente. Não há explicação”, diz Yañez, em um trecho da conversa publicada pelo site argentino.





“E quando você me sacudiu pelos braços, me deixou hematomas. Isso é quando você me sacudiu”, disse a ex de Fernádez, ao enviar foto com o olho roxo, e ironizar: “Isso foi quando você me bateu sem querer.”









Suposta corrupção





O juiz federal Julián Ercolini teve acesso aos diálogos no âmbito da investigação de supostos atos de corrupção cometidos durante a gestão de Fernández, quando a ex-primeira-dama e a então secretária particular do ex-presidente, María Cantero, conversaram sobre as agressões.





Cantero teve celular periciado pela Justiça pelo suposto tráfico de influência a favor de um produtor de seguros próximo a Fernández, Héctor Martínez Sosa.





O depoimento da ex-primeira-dama deve ocorrer em breve, segundo o Infobae.





Via Diário do Poder (Com G1)