VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: CASAL BALEADO NO PARQUE SANTO ANTÔNIO MORRE NO HOSPITAL

Um casal que foi baleado na noite de ontem (14), na rua Santa Clara, no Parque Santa Antônio, em Sobral, infelizmente, o casal não resistiu e morreu

As vítimas foram: Kaianny Victoria Aragão Oliveira, de 21 anos, foi baleada e socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h), onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. A segunda vítima, James Sousa Parente, foi encaminhada ao hospital Santa Casa e, segundo a polícia, teve morte cerebral confirmada.





As vítimas foram surpreendidas por indivíduos armados de pistolas quando saíam de casa.





A Polícia Civil (NHPP) já deu início as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. Testemunhas e moradores da área deverão ser ouvidos, e a polícia irá busca identificar os autores desse duplo homicídio.





Sobral registra 77 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews