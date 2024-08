EM SOBRAL: CRIMINOSOS DÃO RAJADA DA BALAS DE DEIXAM DUAS PESSOAS BALEADAS NO PARQUE SANTO ANTÔNIO

A violência é avassaladora no município de Sobral!

Duas pessoas foram baleadas na noite de quarta-feira, 14 de agosto, no bairro Parque Santo Antônio, em Sobral. O crime aconteceu por volta das 20h20, na rua Santa Clara, quando as vítimas, identificadas como James e Kailane, estavam saindo de casa e foram surpreendidas por indivíduos armados a pé. Segundo informações preliminares, as vítimas foram socorridas por populares e levados para UPA24h, onde estão internados em estado gravíssimo.





A Polícia Civil já está investigando o caso, enquanto a Polícia Militar realiza diligências na tentativa de localizar e prender os responsáveis pelo crime.





Mais detalhes a qualquer momento.





Com informações de Fnews