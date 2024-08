POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO E BUSCAS EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS EM SOBRAL

A Delegacia Regional de Sobral, através do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) e do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), prendeu nesta manhã, uma mulher de 39 anos, no bairro Campo dos Velhos.





A investigação aponta que a mulher atua em um forte esquema de tráfico de drogas entre Fortaleza e Sobral, e era responsável por distribuir os entorpecentes, principalmente, no bairro Alto da Brasília.





A ação contou com o apoio do Núcleo Operacional da Delegacia Regional e de equipes da Delegacia Municipal de Sobral.





Além do mandado de prisão, buscas foram feitas nas casas de outros investigados, nos bairros Alto da Brasília e Vila Velha, em Fortaleza, com apreensões de drogas, aparelhos celulares, anotações e veículos suspeitos de serem adquiridos com dinheiro do tráfico.





A suspeita foi encaminhada ao Poder Judiciário, onde ficará presa preventivamente.





Esta é a 30° prisão do NCCO, no ano de 2024.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.