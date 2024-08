Zuckerberg confessa que censurou notícias sob pressão do governo Biden

Entre os conteúdos censurados estavam denúncias de corrupção contra filho de Biden e sobre Covid-19.

Em carta ao presidente do Comitê de Justiça do Congresso dos Estados Unidos, Jim Jordan, o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, contou haver “rebaixado” ou “reprimido” por pressão do governo de Joe Biden.





Ele admitiu inclusive que “não deveria ter rebaixado” (tirado alcance nas redes sociais), antes da eleição de 2020, quando os democratas derrotaram o então presidente Donald Trump (Republicano) uma denúncia do jornal New York Post sobre corrupção, porte ilegal de armas, uso de drogas ilícitas etc. envolvendo Hunter Biden, filho do presidente Biden, e seu laptop. As redes da Meta bloquearam acesso à denuncia do Post, jornal mais antigo em circulação dos EUA, sobre o laptop de Hunter.





A carta foi revelada pela plataforma The News.





Zuckerberg também confessou que, em 2021, funcionários do alto escalão do governo Biden, da Casa Branca, “pressionaram nossas equipes por meses a censurar determinado conteúdo da Covid-19, incluindo humor e sátira, e expressaram muita frustração com nossas equipes quando não concordamos”.





Apesar disso, o CEO da Meta assume responsabilidade por haver cedido às pressões do governo Biden e faz mea culpa:





“Em última análise, foi nossa decisão reprimir ou não o conteúdo, e somos donos de nossas decisões, incluindo mudanças relacionadas à COVID -19 que fizemos em nossa aplicação após toda essa pressão” (…) “Acredito que a pressão do governo estava errada, e lamento que não tenhamos sido mais francos sobre isso”, escreveu o CEO.





Veja o original da carta de Mark Zuckerberg abaixo da tradução, a seguir:





Presidente Jordan:





Agradeço o interesse do Comitê na moderação de conteúdo em plataformas online. Como você sabe, a Meta produziu milhares de documentos como parte de sua investigação e disponibilizou uma dúzia de funcionários para entrevistas transcritas. Além de nossa cooperação com sua investigação, 1 agradeço a oportunidade de compartilhar o que tirei desse processo.





Há muita conversa agora sobre como o governo dos EUA interage com empresas como a Meta, e quero deixar claro nossa posição. Nossas plataformas são para todos – estamos promovendo a fala e ajudando as pessoas a se conectarem de forma segura. Como parte disso, ouvimos regularmente de governos ao redor do mundo e de outros com várias preocupações sobre o discurso público e a segurança pública.





Em 2021, altos funcionários do governo Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente nossas equipes por meses para censurar certos conteúdos sobre a COVID-19, incluindo humor e sátira, e expressaram muita frustração com nossas equipes quando não concordamos. No final das contas, foi nossa decisão remover ou não o conteúdo, e somos donos de nossas decisões, incluindo as mudanças relacionadas à COVID-19 que fizemos em nossa aplicação na esteira dessa pressão. Acredito que a pressão do governo estava errada e lamento não termos sido mais francos sobre isso. Também acho que fizemos algumas escolhas que, com o benefício da retrospectiva e de novas informações, não faríamos hoje. Como eu disse às nossas equipes na época, acredito firmemente que não devemos comprometer nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer Administração em qualquer direção – e estamos prontos para reagir se algo assim acontecer novamente.





Em uma situação separada, o FBI nos alertou sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden e a Burisma antes da eleição de 2020. Naquele outono, quando vimos uma história do New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo a família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos essa história para verificadores de fatos para revisão e a rebaixamos temporariamente enquanto esperávamos por uma resposta. Desde então, ficou claro que a reportagem não era desinformação russa e, em retrospecto, não deveríamos ter rebaixado a história. Mudamos nossas políticas e processos para garantir que isso não aconteça novamente — por exemplo, não rebaixamos mais temporariamente as coisas nos EUA enquanto esperamos por verificadores de fatos.





Além da moderação de conteúdo, quero abordar as contribuições que fiz durante o último ciclo presidencial para dar suporte à infraestrutura eleitoral. A ideia aqui era garantir que as jurisdições eleitorais locais em todo o país tivessem os recursos necessários para ajudar as pessoas a votar com segurança durante uma pandemia global. Fiz essas contribuições por meio da Chan Zuckerberg Initiative. Elas foram projetadas para serem apartidárias — espalhadas por comunidades urbanas, rurais e suburbanas. Ainda assim, apesar das análises que vi mostrando o contrário, sei que algumas pessoas acreditam que esse trabalho beneficiou uma parte em detrimento da outra. Meu objetivo é ser neutro e não desempenhar um papel de uma forma ou de outra — ou mesmo parecer estar desempenhando um papel. Portanto, não planejo fazer uma contribuição semelhante neste ciclo.





Respeitosamente,





Mark Zuckerberg