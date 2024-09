A Justiça ordenou o bloqueio de R$ 3,3 milhões de Gusttavo Lima

A Justiça de Pernambuco determinou, nesta segunda-feira (23/9), o bloqueio de R$ 2 milhões das contas bancárias de Gusttavo Lima, como parte de uma investigação que envolve o cantor em um esquema de lavagem de dinheiro.





Também foi solicitado o bloqueio de R$ 1,350 milhão da empresa GSA Empreendimentos e Participações, que também pertence ao artista.





Além dos R$ 3,3 milhões de Gusttavo Lima e de uma de suas empresas, a Justiça bloqueou ainda R$ 21 milhões do empresário Boris Macial Padilha.





A decisão foi tomada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, que decretou também a prisão preventiva de Gusttavo Lima.





As investigações fazem parte da Operação Integrations, responsável por apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho e apostas esportivas.





O cantor é acusado de ter ajudado dois suspeitos a deixarem o Brasil, em um esquema que já levou à prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra.