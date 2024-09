Pesquisador brasileiro está testando uma técnica inovadora de tratamento do câncer

O biomédico e especialista em biologia molecular Matheus Henrique Dias desenvolveu uma técnica inovadora que estimula e “sobrecarrega” células cancerígenas, levando-as à desestabilização e morte. Diferente das terapias convencionais, sua abordagem busca hiperestimular o mecanismo de divisão celular descontrolada, ao mesmo tempo em que inibe as vias de regulação do estresse celular.





Os resultados mostraram que o tratamento é altamente letal para células cancerígenas, sendo capaz de reduzir tumores em animais com câncer colorretal sem prejudicar células saudáveis. Além disso, o estudo indicou que células tumorais que desenvolvem resistência ao tratamento, embora não morram, se tornam menos malignas.









Como Funciona a Nova Técnica de Tratamento do Câncer?





A técnica desenvolvida por Matheus Henrique Dias é revolucionária devido ao seu foco em sobrecarregar as células cancerígenas. Ao contrário das terapias tradicionais que tentam destruir diretamente as células do tumor, esta abordagem inova hiperestimulando a divisão celular descontrolada das células cancerígenas.





Esse método funciona em duas frentes principais:





Hiperestimulação Celular: A técnica promove uma divisão celular excessiva, além do que as células cancerígenas podem suportar.

Inibição das Vias de Estresse Celular: Simultaneamente, a técnica bloqueia vias que ajudariam a regular esse estresse, levando à morte celular.









Quais são os Resultados Frente aos Tumores Colorretais?





Os testes iniciais em modelos animais mostraram resultados promissores, especialmente em tumores colorretais. O tratamento conseguiu reduzir significativamente os tumores sem causar danos às células saudáveis adjacentes. Essa seletividade é crucial para minimizar os efeitos colaterais, comuns em outras formas de tratamento como a quimioterapia e a radioterapia.









Resistência e Malignidade





Outra descoberta notável é o efeito da técnica em células cancerígenas que desenvolvem resistência ao tratamento. Embora essas células não morram imediatamente, elas se tornam menos malignas. Isso significa que mesmo quando o tratamento não consegue eliminar todas as células cancerígenas, ele ainda as enfraquece consideravelmente.









Qual é o Próximo Passo para Essa Pesquisa?





Matheus Henrique Dias iniciou essa linha de pesquisa durante seu doutorado e pós-doutorado no Laboratório de Ciclo Celular do Instituto Butantan. Atualmente, ele prossegue com seu pós-doutorado no Instituto do Câncer da Holanda, em Amsterdã, um dos principais centros de pesquisa oncológica da Europa.





A terapia desenvolvida por Matheus está prestes a entrar na fase inicial de testes em pacientes nos próximos meses. Esta fase é crucial para avaliar a segurança e a eficácia do tratamento em humanos. Posteriormente, mais algumas etapas estão planejadas antes que a técnica possa ficar disponível para uso clínico.









O Futuro do Tratamento do Câncer





Este avanço representa uma nova esperança na luta contra o câncer. Com uma abordagem inovadora que visa “sobrecarregar” as células cancerígenas até a sua morte, a técnica desenvolvida por Matheus Henrique Dias tem o potencial de revolucionar o tratamento do câncer, tornando-o mais eficaz e menos danoso para os pacientes.





O campo da oncologia está em constante evolução, e descobertas como esta trazem uma nova perspectiva de tratamento, oferecendo maior esperança para aqueles que lutam contra essa doença desafiadora. Os próximos anos serão decisivos para a validação e possível aplicação clínica desta técnica inovadora.