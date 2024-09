Justiça pernambucana decreta prisão do cantor Gusttavo Lima

A influenciadora, Deolane Bezerra, foi um dos primeiros alvos da operação e está detida desde o dia 10 de setembro, após descumprir medidas para cumprir prisão domiciliar.





O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou nesta segunda-feira (23) a prisão do cantor sertanejo, Gusttavo Lima. Esse é mais um dos desdobramentos da Operação Integration, responsável por investigar esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar.





A influenciadora, Deolane Bezerra, foi um dos primeiros alvos da operação e está detida desde o dia 10 de setembro, após descumprir medidas para cumprir prisão domiciliar.





Em trecho do documento é dito que o cantor tem intensa relação financeira com os investigados pela operação, a juíza ainda destaca que devido a sua relação com os suspeitos, um possível envolvimento seu com o esquema de lavagem de dinheiro não pode ser deixado de lado.





“É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado”, escreveu a juíza.





O nome do “Embaixador“, como é popularmente conhecido, já havia sido ventilado na operação devido a um avião, pertencente a uma empresa sua, ter sido apreendido. Em vídeo postado nas suas redes sociais, o cantor negou qualquer envolvimento com o esquema.





“O bebê não pode pegar uma semana de descanso! Estão dizendo aí que o meu avião foi preso, gente…Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida, e isso não se negocia”, disse o sertanejo.