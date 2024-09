Na madrugada deste sábado, dia 14, um motociclista colidiu em um poste da rede de iluminação pública na avenida Pericentral, ao lado do colégio Coração de Jesus. Infelizmente, o motociclista morreu no local.

A vítima foi um homem identificado pelo prenome de Jonas.

As causas do sinistro serão investigadas pela perícia forense, que esteve no local realizando os procedimentos de praxe.