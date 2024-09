CIENTISTA BRASILEIRA descobre veneno de marimbondo com potencial para tratar câncer

Pesquisas indicam que a proteína chartergellus-CP1 pode destruir células cancerígenas

Após ser diagnosticada com câncer de mama há cinco anos, a professora e cientista Márcia Mortari, da Universidade de Brasília (UnB), dedicou-se a pesquisar a cura da doença, descobrindo que o veneno do marimbondo Chartergellus communis possui propriedades antitumorais. Sua pesquisa envolve a proteína chartergellus-CP1, capaz de destruir células cancerígenas, com foco no câncer de mama e melanoma. Os primeiros resultados foram publicados em 2022 na revista Toxicology, e mais recentemente, em 2023, na Biochimie, com o objetivo de desenvolver uma medicação baseada nessa proteína no futuro.





Via portal César Wagner