Adolescente de 14 anos faz "pegadinha de assalto, é baleado pela polícia e m0rr3

Um adolescente de 14 anos morreu e um homem de 33 anos está internado após serem baleados por policiais militares durante um "assalto falso" em Feira de Santana, a 100 km de Salvador. O caso aconteceu no bairro Papagaio, na sexta-feira (6), e segundo familiares as vítimas não estavam armadas.





A Polícia Militar informou que os agentes envolvidos no caso foram afastados da corporação. [Confira nota de esclarecimento ao final da matéria]





O adolescente baleado foi identificado como Mateus dos Santos Souza. De acordo com a família, ele passava pelo bairro na garupa de uma moto, pilotada pelo homem de 33 anos, quando avistou dois amigos da escola e decidiu fazer uma brincadeira.





A ideia de Mateus era assustar os dois amigos, ao fingir que eles estavam sendo assaltados. O homem que pilotava a motocicleta parou o veículo e o adolescente colocou a pegadinha em prática. Ele fingiu que o celular era uma arma.





Uma guarnição da Polícia Militar passou no local, viu a cena e atirou contra Mateus e o motociclista. Os dois foram baleados.





Mateus foi socorrido para Hospital Emec, onde passou por cirurgia ainda na sexta-feira. Na madrugada deste sábado (7), ele morreu.





Já o motociclista foi baleado, socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento e regulado para o Hospital Clériston Andrade. Ele recebeu alta médica neste sábado.





Nota da Polícia Militar





"O Comando de Policiamento Regional Leste informa que, na tarde desta sexta-feira (6), durante rondas ostensivas no bairro do Papagaio, em Feira de Santana, uma guarnição da Rondesp Leste visualizou dois indivíduos em uma motocicleta trafegando na contramão e em atitude suspeita. No momento da aproximação, os ocupantes da motocicleta anunciaram um assalto a dois jovens que usavam uniformes escolares. Diante da negativa de acatar a verbalização policial e do movimento brusco de um dos suspeitos, que sacou um objeto da cintura e o apontou na direção dos jovens, os policiais, em conformidade com os procedimentos operacionais padrões, efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo os ocupantes da motocicleta. Um dos suspeitos fugiu, sendo localizado posteriormente na UPA da Mangabeira e regulado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), enquanto o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Emec, onde passou por cirurgia.





Todas as medidas necessárias foram adotadas prontamente para salvaguardar a vida dos envolvidos, com o devido atendimento médico prestado aos dois indivíduos.





As circunstâncias da operação foram registradas na Central de Flagrantes, no Sobradinho, e serão devidamente apuradas conforme os trâmites legais, visando o completo esclarecimento dos fatos".





Por g1 BA e TV Subaé

Fonte: g1