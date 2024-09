CDL e Prefeitura de Sobral firmam parceria para o Natal Premiado 2024

Prefeito Cid Gomes esteve reunido com dirigentes lojistas e empresários para firmar mais uma parceria em benefício do comércio de Sobral. “Com os R$ 400 mil que serão investidos no Natal Premiado deste ano, a Prefeitura de Sobral já destinou R$ 1.342.925,00 (hum milhão, trezentos e quarenta e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais) para ações com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) na minha gestão. Tudo isso para agitarmos a nossa economia e fazer os negócios girarem no município.”, enfatizou o prefeito sobralense em uma rede social.





O presidente da CDL, Alysson Aragão, ao lado da sua diretoria, apresentou a proposta e agradeceu ao prefeito por mais essa parceria. “O Ivo tem sido um grande parceiro da CDL e do comércio de Sobral. Sempre que temos oportunidade procuramos a prefeitura e deles temos apoio para trabalhar pelo engrandecimento do comércio local. O Natal Premiado de 2024 será mais uma parceria de sucesso”, enfatizou Alysson.





