Adolescente de 16 anos m4ta o próprio pai durante culto em igreja evangélica

No último sábado (21), um homem de 45 anos foi morto a tiros pelo próprio filho de 16 anos dentro de uma igreja evangélica, em Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu durante um culto, causando choque e consternação entre os fiéis presentes.





De acordo com a Polícia Civil e a Brigada Militar, o adolescente foi apreendido em flagrante logo após o incidente. O delegado Rafael Keller informou que o crime teria sido motivado por uma briga familiar, mas os detalhes da discussão ainda estão sob investigação.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital local, porém, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu pouco depois. A arma utilizada no crime pertencia ao próprio pai e estava registrada legalmente, segundo informações da polícia.





Via portal Tupiniquim