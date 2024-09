Nome de Gusttavo Lima entra na lista de procurados em aeroportos do Brasil

Após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco, nessa segunda-feira (23/9), a Polícia Federal informou ao site Uol que o cantor Gusttavo Lima foi incluído no sistema de pessoas procuradas nos aeroportos brasileiros. Ou seja, caso o artista retorne ao Brasil, será preso.





Gusttavo Lima viajou com a família a Miami (EUA), após ir ao festival Rock in Rio, segundo informações do jornalista Leo Dias. Não se sabe ainda se o cantor viajou em seu jato particular. O sertanejo não teve o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol.





A Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva de Gusttavo Lima por suspeita de atrapalhar as investigações relativas a uma máfia ligada a bets, jogos de aposta on-line. A decisão foi expedida pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.





Além disso, a juíza suspendeu o passaporte e um eventual porte de arma de fogo que o artista possa ter. A suspeita é de que Gusttavo Lima facilitou a fuga de José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas VaideBet, da qual o cantor é sócio, e de sua esposa Aislla Rocha.





Interpol





Apesar da ordem de prisão, o nome de Gusttavo Lima ainda não está na lista de difusão vermelha da Interpol. As autoridades brasileiras notificaram a polícia internacional sobre a ordem de prisão, mas isso não autoriza agentes estrangeiros a prenderem o cantor.





A defesa de Gusttavo Lima afirmou que o pedido de prisão é “injusto” e que todas as medidas cabíveis serão tomadas. Segundo eles:





A decisão é totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor.





Não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão sem fundamentos legais.









A viagem à Grécia e as alegações de fuga





O cantor, que viajou à Grécia para comemorar seu aniversário no início de setembro, teria dado carona ao casal suspeito em seu jato particular. Este fato é apontado como um dos elementos que motivaram a ordem de prisão.





Fonte: Terra Brasil Notícias