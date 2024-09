Adolescente é apreendido suspeito de matar o próprio tio em bar de São Benedito, no Ceará

O jovem foi apresentado pelas forças de segurança à Delegacia Regional de Tianguá.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu um adolescente de 16 anos, suspeito de matar o próprio tio, de 52 anos, no interior do Ceará. A ocorrência se deu no último domingo (8), em um bar na cidade de São Benedito.





Conforme as forças de segurança, o suspeito foi localizado no campo do União, na cidade, onde foi abordado e confessou o crime. O jovem foi apresentado à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi feito um procedimento com fundamento no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.









Ocorrências de assassinato dentro da família não são incomuns no estado – inclusive de sobrinhos matando tios. Em julho deste ano, o Conselho de Sentença da 4ª Vara do Júri de Fortaleza condenou Ewerton Jhordan Neris Soares a 20 anos e três meses de prisão pelo homicídio do próprio tio. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, e o réu não poderá recorrer em liberdade.





Já em maio, José Serafim Feitosa, de 47 anos, foi preso em flagrante em Caririaçu, município do Cariri cearense, suspeito de matar o próprio tio, um homem de 67 anos, com golpes de bicicleta. O suspeito foi encontrado com sangue da vítima no corpo.





