Filha mantém cadáver em casa por meses enquanto ora pela ressuscitação

Uma mulher de 50 anos virou alvo de investigação após médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) descobrirem que ela guardava em casa o corpo da mãe, que morreu há seis meses. Em depoimento à polícia, ela contou que é evangélica e que mantinha o cadáver em sua residência porque orava para que Deus o ressuscitasse.





A descoberta aconteceu após a própria filha acionar o Samu na noite do último sábado (7), porque estava sentindo dores no peito. Ao chegarem na residência, que fica na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, os socorristas constataram que ela já estava se sentindo melhor.





– O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) informa que recebeu chamado na tarde de sábado para socorrer uma mulher de 50 anos com queixa de mal-estar e dor torácica, na Vila da Penha. A equipe chegou ao local e constatou que a paciente apresentava melhora – descreveu o Samu em nota.





Contudo, os funcionários do Samu notaram um cheiro forte vindo de um quarto trancado e decidiram averiguar antes de irem embora. Ao arrombarem a porta, eles se depararam com o cadáver de Maria Auxiliadora de Andrade Santos, de 75 anos, já em alto estágio de decomposição.





– Ao encerrar o atendimento, encontrou o corpo de uma idosa em avançado estado de decomposição em um dos cômodos da residência e acionou a Polícia Militar. A equipe está à disposição da investigação para prestar informações – completou o Samu.





O corpo de Maria foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) no Centro. O caso está sendo apurado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). A filha aguardará o fim das investigações em liberdade, visto que não há provas de que ela teria envolvimento com a morte.





Fonte: Pleno News