Conta de luz mais cara a partir deste domingo: bandeira vermelha volta a pesar no bolso dos brasileiros

A última vez que a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada ocorreu em agosto de 2021.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária será vermelha patamar 2 para o mês de setembro. Desta forma, as contas de energia elétrica dos consumidores terão um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.





De acordo com a Aneel, a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média em setembro, resultando em expectativa de afluência nos reservatórios das hidrelétricas do país (em cerca de 50% abaixo da média). Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o país, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais. Portanto, os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram o GSF (risco hidrológico) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD).





A última vez que a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada ocorreu em agosto de 2021. De abril de 2022 a junho de 2024, as bandeiras tarifárias foram verdes, sendo interrompido em julho de 2024 com bandeira amarela.





O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.