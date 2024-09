Aula Magna do curso de Jornalismo do UNINTA recebe Basília Rodrigues, âncora da CNN Brasil, e o egresso José Albuquerque

Abrindo oficialmente o semestre 2024.2, a Aula Magna do curso de Jornalismo do Centro Universitário INTA-UNINTA aconteceu na noite desta terça-feira (03/09). O momento teve a participação da jornalista e Analista de política do canal CNN, Basília Rodrigues, e do egresso do curso de jornalismo do UNINTA, o assessor parlamentar de comunicação, José Albuquerque. O momento ocorreu no Auditório Profa. Eliana no campus de Sobral. A aula teve como tema: Cobertura Política Eleitoral Na Era Digital.





Em uma de suas falas, a jornalista destacou a dificuldade de ser uma mulher no ramo jornalístico; “Escolha as brigas que você quer brigar. Eu aprendi muito aqui na televisão, que eles exigem muita inteligência emocional. Não perca as estribeiras, não exponha a sua dor e não permita que as pessoas que não estão lutando com você e que não estão do seu lado vejam o quanto você está machucada e prejudicada por esse ambiente hostil que é o machismo, o racismo, a gordofobia e a misoginia”.





Durante o momento da palestra, fora perguntado a um calouro do curso a seguinte questão: “Qual a importância desse momento tão informativo para nós, enquanto estudantes de jornalismo” o calouro Alisson Marques, respondeu o seguinte “É bastante importante para nós estudantes, principalmente para os que estão assim como eu, ingressando nesse semestre, ter um parâmetro de ações que vão acontecer com a gente no futuro, tendo em vista que nós temos como palestrantes Basília Rodrigues e o José Albuquerque com uma vasta experiência dentro do ramo do jornalismo”. O curso de Jornalismo no Centro Universitário INTA-UNINTA, teve suas atividades acadêmicas iniciadas em agosto de 2013 e em 2016 teve seu reconhecimento pelo MEC, avaliado com nota máxima.









Pedro Teles

Estudantes de Jornalismo UNINTA