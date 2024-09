COM RECORDE de queimadas, Brasil tenta adiar lei europeia antidesmatamento

Com recorde de incêndios e cidades brasileiras encobertas pela fumaça das queimadas, o governo Lula fez um apelo formal nesta quarta-feira para que a União Europeia suspenda sua lei antidesmatamento, prevista para entrar em vigor no fim do ano. Em carta enviada ao alto representante e aos comissários do bloco, os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Agricultura, Carlos Fávaro, alegam que o início da nova legislação “representa motivo de séria preocupação para diversos setores exportadores brasileiros e para o governo”. Eles consideram que o regulamento europeu trata as nações com discriminação “ao afetar somente países com recursos florestais”. (Estadão)





A Amazônia foi a região do planeta que mais emitiu gases agravantes do efeito estufa, como o dióxido de carbono, nos últimos cinco dias. Os dados são do Copernicus, programa de observação da Terra da União Europeia, e se baseiam no volume de aerossóis e de monóxido de carbono captado sobretudo da região sudoeste da Amazônia, maior área de emissão de gases. O recorde de queimadas é agravado pela seca extrema, que atinge 55% de todo o território brasileiro e é a mais extensa já registrada, abrangendo 4,6 milhões de km². (Globo)





Embora o maior índice de emissões seja na região amazônica, a situação é grave em todo o país. Em menos de uma semana, a Chapada dos Veadeiros perdeu mais de 10 mil hectares dentro e fora do parque em Alto Paraíso de Goiás, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O tamanho da área é equivalente à cidade de Vitória, no Espírito Santo. (g1)





O governo federal, segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, estuda como usar meios legais para confiscar terras de autores de incêndios criminosos no país. A medida se inspira na lei que permite o embargo de propriedades de quem explora trabalho análogo à escravidão. Sem indicar quando o levantamento estaria pronto ou que proposta seria apresentada, ela defendeu o endurecimento da pena para quem provoca queimadas de maneira criminosa. (IstoÉ)