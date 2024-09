Dia 7 com Lula teve desfile para quase ninguém, em Brasília

Desfile foi um dos mais vazios de sempre no Dia da Independência.

A efervescência patriótica que marcava a celebração da Independência do Brasil no governo de Jair Bolsonaro (PL) deu lugar a um cenário desértico nos gramados da Esplanada dos Ministério, neste sábado de 7 de Setembro no Brasil presidido por Lula (PT).





Circulam nas redes sociais imagens o esvaziamento de público do desfile cívico militar. Fato que recebeu o estranhamento dos poucos brasilienses que circularam no entorno da Esplanada.





E quem tentou acessar as áreas de arquibancadas ainda teve de enfrentar tumulto no acesso à comemoração da Independência. Filas alcançaram a região do Museu da República, mas o motivo foi a desorganização que provocou um tumulto que suspendeu por 30 minutos o acesso ao local do desfile, sob a alegação de lotação das arquibancadas dispostas no local.





“Cadê o povo? Ninguém veio, cara, olha isso! Quem já veio aqui anos passados, isso aqui era lindo de se vê. Tem mais política do que participante. Está morto isso aqui. Tá louco!”, disse um dos visitantes do evento.





A organização do evento estimou que 30 mil pessoas compareceram ao desfile da Independência.





Fonte: Portal Diário do Poder