"Ele levantou a saia e colocou as mãos nas minhas partes íntimas", diz vítima

"Acredito que não foram somente 14”, afirma professora atacada.

A professora Isabel Rodrigues publicou um vídeo narrando uma situação e denunciando o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) de abuso sexual. A situação teria ocorrido em 2019, durante um almoço. As informações são do Diário do Poder.





Isabel conta que Silvio era um amigo e que eles almoçaram por diversas vezes, mas que em um dos encontros ele levantou a saia dela e “colocou a mão com vontade”.





“Fiquei estarrecida e com vergonha. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual”, conta a professora.





Isabel diz que fez a denúncia para estimular vítimas a também se manifestarem.





“Acredito que não foram somente 14”, afirma.





Ela disse que chegou a ligar para Silvio e mandar mensagens, mas que não tem o conteúdo porque mudou de celular.





“A violência sexual sofrida há cinco anos foi tema em sessões de terapia. Foi tema de conversas com minhas irmãs e amigos mais próximas. Pensei muitas vezes em denunciar. Não o fiz por vários motivos, e o motivo maior, foi o medo disso voltar contra mim. Silvio tem o conhecimento da lei e poderia facilmente fazer as coisas mudarem de rumo. O ministro diz não ter materialidade as acusações contra ele. As sessões de terapia. O retorno de minha família, de meus amigos ontem e hoje, ao saber das acusações contra ele materializam a violência que sofri. Ela é objetiva. Aconteceu.”, colocou na legenda do vídeo em que narra o ocorrido.





A professora é candidata à vereança e diz saber que vão acusa-la de uso político da situação, mas que a intenção dela é encorajar que outras pessoas também denunciem.





Veja abaixo: