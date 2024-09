Em Goiás, policiais não usarão câmera em fardamento, afirma Ronaldo Caiado

Durante a Expert XP 2024, os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Rafael Fonteles (PT), do Piauí, participaram de um painel sobre segurança pública, onde foram discutidas questões relacionadas ao uso de câmeras corporais pela polícia. Questionado sobre sua posição a respeito do tema, Caiado adotou uma posição conservadora e se manifestou contra o uso desses dispositivos.





“Em Goiás, nenhum policial vai usar câmera, nenhum. Eu tenho uma corregedoria austera”, afirmou, justificando que seus policiais são responsáveis por seus atos e que a implementação de câmeras poderia favorecer facções criminosas, que, segundo ele, se beneficiariam da criação de provas contra os policiais.





Caiado também comparou a situação do Brasil com a de países como Equador, El Salvador e Panamá, onde as facções criminosas têm aumentado seu controle territorial. Ele criticou a postura do governo brasileiro em relação ao combate às facções, sustentando que o país corre o risco de ser dominado pela criminalidade se essa questão não for enfrentada de maneira firme.





Atualmente, Goiás se mantém como um dos estados mais seguros do Brasil, sem nenhuma cidade entre as 10 mais violentas do país e com uma redução significativa da criminalidade, conforme apontado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado em julho.





O painel Expert XP 2024 também contou com a participação do governador do Piauí, Rafael Fonteles, e do ministro dos Transportes, Renan Filho, que é ex-governador de Alagoas. A discussão abordou as diferentes ações e problemas enfrentados pelos estados brasileiros no combate à criminalidade e na gestão da segurança pública.





Fonte: Conexão Política