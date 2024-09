EMPATE TRIPLO marca disputa pela prefeitura de São Paulo

Nunes, Boulos e Marçal lideraram corrida eleitoral após incidente em debate.

A pesquisa Quaest divulgada em 18 de setembro de 2024 revela um empate técnico na disputa pela prefeitura de São Paulo, com Ricardo Nunes (MDB) liderando com 24% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos (PSOL) com 23% e Pablo Marçal (PRTB) com 20%. Uma pesquisa, que captou os efeitos do incidente no debate da TV Cultura, onde José Luiz Datena (PSDB) atingiu Marçal com uma cadeira, mostra que Datena subiu para 10%, enquanto Tabata Amaral (PSB) oscilou para 7%. Os demais candidatos, como Marina Helena (Novo) e Bebeto Haddad (Democracia Cristã), registraram 2% e 0%, respectivamente. O levantamento, encomendado pela TV Globo e registrado no TSE, entre domingo e terça-feira reuniu 1.200 pessoas, com nível de confiança de 95%.





(Blog César Wagner)