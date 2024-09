Empresária morre após passar por seis cirurgias plásticas simultâneas em Sobral/CE

Conforme familiares, Viviane Lira Monte passou por procedimentos na barriga, nos braços, nos seios, nas costas e nos glúteos. A família denuncia negligência médica.

Uma mulher de 24 anos morreu após passar por seis cirurgias plásticas realizadas ao mesmo tempo na cidade de Sobral, interior do Ceará. Viviane Lira Monte passou por procedimentos na barriga, nos braços, nos seios, nas costas e nos glúteos. Ela teve complicações, chegou a ficar internada, mas faleceu na quinta-feira (26).





A família confirmou as informações, de acordo com eles, houve negligência médica, pois Viviane já havia procurado outros profissionais e todos se recusaram a fazer esses procedimentos de uma vez só. No entanto, um médico aceitou.





Ayrton Alcântara, amigo da vítima, disse que ela ficou internada por 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) antes de falecer. Viviane completaria 25 anos na sexta-feira, 27 de setembro. A mulher morreu um dia antes de fazer aniversário.





"Ela tinha esse interesse de fazer cirurgia plástica e andou procurando alguns médicos. Esse médico que ela encontrou fazia coisas que os outros médicos disseram que não seria possível fazer tudo junto. Ela fez muitos procedimentos ao mesmo tempo. Ela pesquisou alguns outros médicos, mas eles se recusaram a fazer tantos procedimentos", disse Ayrton.





De acordo com o amigo, Viviane fez os seguintes procedimentos:

Mamoplastia Redutora (redução de mama)

Lipoaspiração no abdômen

Lipoaspiração nos braços

Lipoaspiração nas costas

Lipoaspiração no pescoço

Lipoenxertia glútea

"Agora, depois de tudo o que aconteceu, a gente vê que nenhum médico faz tantos procedimentos de uma vez. E ele aceitou fazer. A gente não sabe ainda o que foi conversado com ela, qual sonho venderam, se houve um erro médico ou se foi uma fatalidade. O que a gente percebe é que nenhum outro médico faz tantos procedimentos de uma vez só o que reforça a nossa suspeita de que ele tenha sido imprudente, negligente e tenha, de certa forma, iludido ela de que isso daria certo", comentou Ayrton.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que familiares de Viviane registraram um boletim de ocorrência sobre o caso, que está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.