Estudante de medicina e idoso são flagrados dirigindo veículos furtado e roubado

Nas últimas 24h, duas pessoas foram flagradas dirigindo veículos com registro de furto e roubo na Via Dutra. Os flagrantes foram feitos pela Polícia Rodoviária Federal, nos municípios de Barra Mansa (RJ) e Resende (RJ).





A primeira abordagem aconteceu na tarde de domingo (29). Uma caminhonete foi parada no posto de fiscalização da PRF, em Floriano, distrito de Barra Mansa, no km 293. O veículo estava sendo conduzido por uma mulher, de 32 anos, que alegou ser estudante de medicina no Paraguai.





Segundo a PRF, ela chamou atenção por reduzir excessivamente a velocidade ao se aproximar do posto. Ao abordá-la, os policiais rodoviários constataram que a motorista não possuía CNH.





A mulher disse que pegou o veículo em Vila Velha (ES) e que, a pedido de um conhecido, viajaria até o país vizinho, recebendo R$ 7 mil por isso.





Durante avaliação, foi constatado que a placa da caminhonete tinha sido adulterada, constatando ser um clone. O veículo original havia sido furtado em Cariacica (ES), conforme foi registrado em boletim de ocorrência na última sexta-feira (27).





Diante dos fatos, a estudante recebeu voz de prisão e foi levada à delegacia de Barra Mansa. Ela vai responder por furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.





O segundo flagrante foi feito na madrugada desta segunda-feira (30). Um carro, conduzido por um idoso, de 65 anos, foi abordado em Resende, no km 313, na pista sentido São Paulo.





