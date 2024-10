Influenciador digital é ass4ssinado a tiros em via pública no Ceará

Um influenciador digital, identificado como Breno Lucas, de 27 anos, foi morto a tiros na Rua Sargento Barbosa, no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na última sexta-feira (27), por volta das 4h.





Horas antes do crime, Breno havia postado vídeos em uma residência, na companhia de um casal de amigos. Não há informações sobre as circunstâncias da morte do influenciador, que possui mais de 30 mil seguidores nas redes sociais.





Conforme a Polícia Civil, a vítima, que tinha passagens por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo e crime contra a administração pública, foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública e morreu no local.





O caso está a cargo da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que realiza apurações para esclarecer o crime.





G1 CE