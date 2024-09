Goleiro Bruno é visto trabalhando como entregador de móveis

Em vídeo, ex-atleta aparece descarregando um caminhão.

O ex-goleiro Bruno, que atualmente se encontra em liberdade condicional, foi visto trabalhando como entregador de móveis em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o ex-atleta descarregando um caminhão em frente à loja para qual presta serviços.





De acordo com informações do jornal O Globo, Bruno trabalha para a Casa Unamar há mais de um ano, e seu expediente tem horários diversos. A unidade fica na Rodovia Amaral Peixoto, 4473, mas há outras sedes em Cabo Frio e também Macaé.





No espaço para comentários, internautas se dividiram entre defender a reinserção do ex-goleiro na sociedade e apoiar que ele permanecesse em regime fechado.





– Se o cara não tem mais oportunidades de jogar, pelo menos ele correu atrás de um trabalho digno – afirmou um internauta.





– Trabalho digno, porém era para ficar comendo cadeia – disse outro.





Além do vídeo viralizado, o próprio Bruno já fez postagens nas redes sociais divulgando a loja e o seu trabalho.





Atualmente, Bruno responde em liberdade condicional pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samúdio, além do sequestro do filho que teve com ela, Bruninho. O crime aconteceu em 2010 e gerou comoção nacional, visto que até então ele era goleiro do Flamengo e estava no auge de sua carreira.