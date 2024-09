Haddad afirma que seca prolongada resultará no aumento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que a prolongada seca poderá afetar o preço dos alimentos e da energia, o que gera uma preocupação com a inflação. No entanto, o ministro destacou que aumentar os juros não seria a solução adequada para conter esse eventual aumento de preços. Atualmente, a taxa Selic está em 10,5%.





“A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo pelo clima, que deve aumentar o preço dos alimentos e energia. Mas essa inflação não se resolve com juros. Vamos aguardar o Copom na semana que vem”, declarou Haddad, referindo-se à próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.





Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou deflação de 0,02%, resultado abaixo das expectativas dos analistas, que previam uma alta de 0,01%, conforme dados divulgados pelo IBGE. Este foi o primeiro registro de deflação desde junho de 2023.





As projeções de mercado, no entanto, apontam um aumento na taxa Selic para 11,25% em 2024, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta semana. O relatório também revisou para cima a previsão de inflação para o ano, com o IPCA passando de 4,26% para 4,3%.





