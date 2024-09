Homem é morto a tiros e tem a língua arrancada no interior do Ceará

Na manhã da última terça-feira, (3), um crime chocou os moradores da cidade do Crato, quando um homem, identificado como Luiz Pedro Batista, e conhecido como “Zói de Gato”, foi morto a tiros e teve a língua arrancada. O homicídio ocorreu na Rua Francisco Antonio Viana, nas proximidades do Campo Beira Rio, no bairro Alto da Penha.



De acordo com informações preliminares, Luiz Pedro foi alvejado por tiros de grosso calibre no rosto e nas costas. O impacto dos disparos o derrubou próximo a um matagal, onde ele acabou falecendo. O crime se tornou ainda mais brutal pelo fato de que a língua da vítima foi cortada e deixada ao lado de seu corpo, um detalhe que deixou a comunidade em estado de choque.

De acordo com informações, a vítima era usuária de drogas, mas não possuía antecedentes criminais. Ele morreu próximo a um matagal, em um crime que marca o primeiro homicídio registrado no mês de setembro em Crato e o 34º do ano no município.

Moradores da região relataram ter ouvido os disparos, mas, por medo, evitaram se aproximar do local imediatamente. Somente alguns minutos depois, ao perceberem a ausência de movimento, se deram conta da gravidade da situação e encontraram o corpo de Luiz Pedro já sem vida.

A polícia foi acionada e iniciou uma investigação para identificar os responsáveis pelo crime. No entanto, até o momento, não há informações concretas sobre a identidade dos autores ou as motivações que levaram ao homicídio. O corpo de Luiz Pedro Batista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro do Norte, onde passará por perícia.

A violência do crime, combinada com o corte da língua, aponta para uma possível mensagem ou vingança, mas essas hipóteses ainda estão sendo investigadas pela polícia.

Portal GCMAIS