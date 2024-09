Operação da PF combate tráfico internacional de aves silvestres no Ceará e em três outros estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) a Operação Aracê, cumprindo um total de 36 mandados de busca e apreensão em quatro estados, incluindo o Ceará, para combater o tráfico internacional e o comércio ilegal de aves silvestres. A operação mobilizou 150 policiais no Ceará, em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná.





As investigações tiveram início após a análise de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular de um investigado cearense, preso em flagrante em 2023 por envolvimento nesse tipo de comércio ilegal. Durante os trabalhos, foram identificadas diversas conversas sobre venda ilícita de aves, inclusive em grupos de mensagens dedicados ao tráfico internacional, transporte e armazenamento de pássaros.





As ações desta quinta, além de terem o objetivo de reunir provas para concluir o inquérito policial, também busca interromper os crimes ambientais em andamento, de modo a proteger a fauna brasileira da exploração predatória. “A repressão ao comércio ilegal de animais é fundamental para preservar a biodiversidade e evitar o impacto devastador que o tráfico de espécies pode causar aos ecossistemas”, pontua a PF.





A operação conta com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no Ceará.





Os crimes investigados incluem maus tratos, tráfico internacional e interestadual de animais silvestres, associação criminosa e receptação (Código Penal), além de outros previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) e a lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98).





O nome da operação, “Aracê”, vem do tupi-guarani, significando “aurora” ou “o canto matinal dos pássaros”. “Assim como a aurora marca o início de um novo dia, esta operação simboliza uma nova fase na luta contra os crimes ambientais, reforçando a prioridade das autoridades em proteger os animais silvestres e combater a degradação ambiental”, ressalta a corporação.





Portal GCMAIS