Inscrições do concurso público de Santa Quitéria seguem até dia 30 e candidatos correm em busca de preparação

No centro do município, bancas com apostilas específicas já começaram a ser comercializadas.

As inscrições para o aguardado concurso público da Prefeitura de Santa Quitéria começaram na segunda-feira (09/09), e têm gerado uma verdadeira corrida entre os candidatos interessados. Ao todo, são 230 vagas e salários de até R$ 5.000,00. As áreas com maior oferta de vagas são para professores da educação infantil e cuidadores de crianças/adolescentes com deficiência.





Paralelamente ao início das inscrições, que seguem abertas até o dia 30 de setembro , uma série de iniciativas e serviços voltados à preparação dos candidatos também começaram a ganhar força. No centro da cidade, já é possível ver bancas com apostilas específicas para o concurso, prometendo um conteúdo completo para quem quer se preparar. Conforme o vendedor, as que tem maior procura são para agente de saúde e professor da educação infantil.





Os sindicatos locais também estão contribuindo para essa preparação. O SINDPROSQ e o SINDSEP têm oferecido aulões de português, matemática, conhecimentos do município, noções de informática, entre outras disciplinas. Esses aulões se destacam por oferecer uma preparação direcionada, com foco nos conteúdos exigidos no edital. É importante frisar que, na área de conhecimentos gerais do Município, o candidato deve ficar bastante atento as informações que dispõe em sites oficiais como da Prefeitura, Governo do Estado, Câmara e IBGE, e que podem constar nas perguntas exigidas.





“Os conteúdos dos aulões são escolhidos conforme edital. Para cada conteúdo, o professor palestrante aborda o assunto que mais são utilizados em concursos na atualidade”, explica Ana Célia Mendonça, do Sindicato dos Professores, frisando que a entidade dispõe de algumas apostilas e simulados, onde o professor sindicalizado tem acesso através de xerox.





As provas ocorrerão nos dias 19 de outubro, para ACS e ACE; 20 de outubro, para cargos gerais; e 12 de janeiro de 2025, para guarda municipal e agente de trânsito. O resultado final para a maioria dos cargos será divulgado em 2 de dezembro, com exceção de guarda/agente, que está previsto para 18 de julho de 2025.