Malotes de dinheiro: PF apreende quase R$ 1 milhão dentro de avião no Aeroclube de Manaus

A Polícia Federal, a fim de elucidar crimes eleitorais, intensificou as fiscalizações de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Aeroclube do Amazonas e Porto de Manaus, para reprimir a prática no estado. A fiscalização reforçada deve ocorrer de forma intensa até o 2º turno das eleições. Nesta segunda-feira (30), a operação da PF abordou uma aeronave que partiria do Aeroclube do Amazonas, localizado na capital do estado, com destino a Jutaí/AM.





Durante a ação, policiais federais localizaram uma sacola e uma caixa de papelão contendo cerca de R$ 798.750,00 em espécie dentro de um avião fretado. O responsável pela aeronave, em que iria transportar o malote de dinheiro, foi encaminhado à PF para prestar declarações.





O dinheiro foi transportado para a Superintendência Regional e a investigação foi instaurada para averiguação da quantidade e sua procedência.





Via portal CM7