Tensão em Groaíras: apoiadores de Adail Melo sofrem intimidações na reta final da campanha

Groaíras tem sido cenário de acontecimentos preocupantes que ameaçam a paz e a democracia no município. Nesta segunda-feira (30/09), a equipe jurídica da Coligação Para Groaíras Continuar Avançando (PSB), representada pela advogada Kassiany Feijão, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Sobral em virtude de uma onda de intimidações liderada por apoiadores da campanha de Virgínia de Antônio Martins (PDT).





De acordo com relatos, há registros de tentativas de intimidação no interior de Groaíras, criando um ambiente de insegurança para a população. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram equipes da campanha de Adail Melo e Bené Lima sendo seguidas, sugerindo uma ação coordenada para dificultar as atividades da coligação, que tem recebido apoio crescente entre os eleitores.





Esses episódios levantam preocupações sobre a integridade do processo eleitoral, uma vez que a democracia se baseia no direito ao voto livre e na liberdade de expressão das campanhas. As autoridades locais estão sendo chamadas a agir para garantir que o processo eleitoral ocorra de maneira segura e sem intimidações, permitindo que os eleitores exerçam seu direito de escolha de forma plena e sem constrangimentos.





O andamento dos acontecimentos nos próximos dias será acompanhado de perto pela Polícia e Justiça Eleitoral, à medida que buscam assegurar um ambiente eleitoral pacífico.