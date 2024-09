Medalha de Lula para a própria mulher fere princípio da impessoalidade, diz deputado

O parlamentar afirma que o petista só quis "mimar" a primeira-dama.

O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP), apresentou um questionamento à Procuradoria do Distrito Federal sobre o presidente Lula (PT) condecorar a primeira-dama do Brasil Janja, com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, na categoria ‘ouro’.





A honraria homenageia pessoas que contribuíram para a melhora da saúde pública da população brasileira.





O parlamentar afirma que o ato do petista “fere o princípio da impessoalidade”, e que a medalha deve ser entregue para pessoas que “contribuíram com a sociedade e não apenas por serem próximas do presidente”.





Guto afirmou ainda que Lula só quis “mimar” a esposa dele e primeira-dama a quem chamou ainda de “deslumbrada”.





“Entrei na Justiça contra o Lula por dar uma medalha para a Janja sem motivo legítimo, afinal, todo mundo sabe que ele só quis mimar a sua esposa deslumbrada se aproveitando do bem público. Chega de patrimonialismo barato!”, afirmou o parlamentar nas redes sociais.









Entenda o caso





Como noticiou o Diário do Poder, o presidente Lula condecorou a primeira-dama do Brasil Janja, a apresentadora Xuxa Meneghel, a ex-ginasta Daiane dos Santos e outras 20 pessoas com a medalha.





A ação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira (4) e assinada pelo petista e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade na terça-feira (3).









Além das personalidades, dez instituições foram homenageadas.





Veja abaixo a lista com todos os homenageados:

Aparecida dos Santos Bezzera: enfermeira com atuação na saúde indígena e vacinadora no Polo Base Baía da Traição, Paraíba;

Atila Iamarino: biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro;

Cristiana Maria Toscano Soares: médica, vice-chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás – UFG e membro do Comitê Crise COVID-19 da UFG;

Daiane Garcia dos Santos: ginasta e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

Dorinaldo Barbosa Malafaia, deputado federal e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina da Câmara dos Deputados;

Esper Georges Kallás: diretor do Instituto Butantan;

Fabio Baccheretti Vitor: presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais;

Francisco De Assis De Oliveira Costa: deputado federal e presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados;

Hisham Mohamad Hamida: presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS e secretário Municipal de Saúde de Pirenópolis, Goiás;

Humberto Sérgio Costa Lima: senador da República e Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal;

Ivan Baron: pedagogo, influenciador e ativista anticapacitista potiguar;

Jayme Martins De Oliveira Neto: juiz titular do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP e membro da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;

José Cassio De Moraes: médico e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo;

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues: empresária;

Margareth Maria Pretti Dalcolmo: pesquisadora e membro da Academia Nacional de Medicina – ANM;

Maria da Graça Xuxa Meneghel: atriz, apresentadora, cantora, empresária e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

Mario Santos Moreira: presidente da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ;

Meiruze Sousa Freitas: farmacêutica e Diretora da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

Renato Kfouri: vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações – SBIm e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP;

Rosangela Lula Da Silva, primeira-dama do Brasil;

Rosileia Maria De Souza: presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, no município de Gentio do Ouro, Bahia;

Sirlene De Fátima Pereira: enfermeira em atuação no Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.





Instituições:

Agência De Notícias Das Favelas (ANF);

Associação Brasileira De Saúde Coletiva (Abrasco);

Associação Brasileira De Enfermagem (Aben);

Confederação Nacional Dos Agentes Comunitários De Saúde (Conacs);

Fundo Das Nações Unidas Para A Infância (Unicef);

Instituto Todos Pela Saúde (ITPS);

Organização Pan-americana Da Saúde (Opas);

Rotary Clubs;

Sociedade Brasileira De Pediatria (SBP);

Sociedade Brasileira De Imunizações – (SBIM). (Diário do Poder)