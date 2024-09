Modelo finalista de concurso na Suíça é assassinada; marido confessa crime

Marido confessa assassinato brutal de modelo na Suíça, alegando legítima defesa.

A modelo Kristina Joksimovic, finalista de um concurso de beleza na Suíça em 2008, foi brutalmente assassinada em fevereiro deste ano na cidade de Binningen. Na última quarta-feira (11), o marido da vítima, de 41 anos, confessou o crime após ter seu recurso de libertação negado pelas autoridades.





De acordo com as investigações, Kristina, de 38 anos, foi estrangulada até a morte, desmembrada com uma tesoura de jardim, e partes de seu corpo foram trituradas em um liquidificador. O homem alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a modelo o teria ameaçado com uma faca, justificativa que não convenceu os investigadores.





O caso chocou a comunidade local pela extrema violência empregada e gerou uma onda de comoção pública. As autoridades continuam investigando o ocorrido, enquanto o suspeito permanece sob custódia, sem previsão de julgamento.





✴️ CÁ PRA NÓS: O crime cometido contra Kristina Joksimovic é uma demonstração chocante de crueldade e covardia. O ato brutal de tirar a vida de alguém, seguido pela tentativa de ocultar o corpo de forma tão desumana, revela uma completa falta de empatia e respeito pela vida. Alegar legítima defesa em um caso tão violento apenas reforça a gravidade do crime, mostrando o desprezo pela justiça e pela vítima. Tal violência não pode ser tolerada e exige uma resposta firme das autoridades.





(Blog César Wagner)