Bancários do BB no Ceará iniciarão greve a partir de segunda-feira (16)

A paralisação foi decidida em assembleia híbrida nesta quinta-feira (12).

Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 12 de setembro, os bancários do Banco do Brasil no Ceará decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira, 16 de setembro. A votação ocorreu de forma híbrida, com a participação presencial na sede do Sindicato dos Bancários do Ceará e de forma virtual pela plataforma Zoom e o sistema VotaBem.





Dos 1.046 bancários que participaram, 57,93% votaram a favor da greve, enquanto 37,76% foram contra, e 4,3% se abstiveram. O edital com o aviso oficial será publicado nesta sexta-feira, iniciando o prazo de 72 horas antes da deflagração da paralisação, conforme previsto nas regras do sindicato e na legislação vigente.





AVISO DE GREVE





SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO NO ESTADO DO CEARÁ – SINTRAFI-CE, por seu Presidente, para cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos serviços e a população em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária que prestam serviços ao Banco do Brasil S/A, em assembleia realizada em 12/09/2024, deliberaram em paralisar suas atividades a partir do dia 16.09.2024, por tempo indeterminado.





Fortaleza, 13 de setembro de 2024.





José Eduardo Rodrigues Marinho