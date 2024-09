PMs DO PRAIO REALIZAM A PRISÃO DE CASAL COM ARMA DE FOGO, DROGAS E DINHEIRO NO BAIRRO EXPECTATIVA, EM SOBRAL

No início da noite desta sexta-feira (13), por volta das 19h, a Polícia Militar do Ceará, através da 1ª Companhia do 4ºBPRAIO, realizou a prisão de um casal portando uma pistola semi-automática, droga e dinheiro no bairro Expectativa, em Sobral.

Durante o patrulhamento no bairro Expectativa, mais precisamente pela rua Independência, nas proximidades da conhecida "rua da Lama", local conhecido pelo habitual tráfico de drogas, a equipe do RAIO 07 avistou dois indivíduos, em atitudes suspeitas, saírem assustados de frente a uma casa. A equipe solicitou apoio da VTRA 109, onde lograram êxito na abordagem a um casal e, após buscas no local, foram encontrados uma pistola, calibre .40, drogas e dinheiro.





O casal foi conduzido com a arma de fogo, as drogas e o dinheiro, sendo apresentados na Delegacia Municipal de Sobral para os procedimentos cabíveis.





Fonte: PMCE