Elmano de Freitas promove mais de mil novos policiais militares para reforço da segurança pública

Com o objetivo de reforçar a segurança pública, o Governo do Ceará promoveu, nesta sexta-feira (13), 1.099 novos soldados e 30 tenentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A celebração contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas; do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá; do coronel comandante-geral da PMCE, Klênio Savyo, e outras autoridades.





O governador Elmano de Freitas enfatizou a relevância do momento para o reforço da segurança pública cearense. “Hoje estamos nessa formatura que representa um momento muito importante para o fortalecimento da Polícia Militar do Ceará, para continuarmos intensificando o enfrentamento ao crime organizado”, pontuou. Além dos formados nesta sexta-feira (13), o Estado tem outros 388 policiais militares em formação na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp).





Os novos policiais militares serão empregados no policiamento na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e regiões Norte e Sul do Estado. De acordo com o titular da SSPDS, Roberto Sá, os soldados serão distribuídos de acordo com dados colhidos pelo órgão. “Nossa preocupação é com todo o Estado e faremos essa divisão com base em dados, que são colhidos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), que mostra onde há manchas criminais e sinaliza a necessidade de um maior efetivo. É com base em dados e estudo que a divisão será feita para atender ao povo cearense”, explicou.





Para além dos 1.099 novos soldados, a cerimônia desta sexta-feira (13), também contou com a promoção de 30 novos tenentes do Quadro de Oficiais Complementares, que atuarão na Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSASR) da PMCE, que oferta assistência biopsicossocial, odontológica e laboratorial para policiais militares, bombeiros militares, dependentes e funcionários civis.





De acordo com o comandante-geral da PMCE, coronel Klenio Savyo, esse momento, para a PMCE significa, para além do investimento na segurança pública, também o investimento no homem. “A última solenidade realizada dessa forma, com essa galhardia, com a união entre oficiais e os praças, do quadro de saúde, da PMCE, foi em 1990. O que temos aqui significa que nos preocupamos com a segurança pública por dois vieses. Primeiro, o viés próprio, que é o viés da segurança, da polícia ostensiva, da integração da força de segurança pública. E o segundo, é o viés social, de se preocupar com aqueles que cuidam da segurança pública”, compartilhou o comandante-geral.









"Nossa missão é servir"





Sorrisos, abraços, lágrimas de felicidade, alívio e gratidão. Foram imagens assim que encerram o ciclo de formação de mais de 1.099 soldados e 30 tenentes da PMCE. Dentre eles, emocionado por ter “finalmente alcançado o sonho” de ser um policial militar, estava o soldado Mendes, natural da Paraíba.





“Estar aqui hoje é a realização de um sonho que eu achava que nunca ia realizar. É um momento único, extraordinário, que vai ficar marcado na vida de todos. A minha vida já tinha ido para outro rumo, era assessor jurídico de um promotor, me formei em Direito e fiz pós-graduação, mas esse aqui sempre foi meu sonho e hoje estou realizando”, contou Mendes.





O paraibano ainda afirmou que o treinamento o preparou bem para fazer o seu trabalho de servir ao povo cearense. “Temos essa missão nobre, que é a missão de servir e proteger a sociedade cearense. Tivemos uma formação exemplar e estamos prontos para levar segurança para a sociedade. Cumpriremos o nosso dever de preservar a ordem pública e manter a sociedade segura”, enfatizou o novo soldado.





(SSPDS/CE)