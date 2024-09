Mulheres denunciam pai de santo por violência 5exual em terreiro

Frequentadoras do Instituto Afro-Ameríndio Roça de Catimbó Jurema, na QNN 3, em Ceilândia Norte, denunciaram o líder religioso do terreiro, Tiago Rodrigues da Silva (foto em destaque), 38 anos, conhecido como Pai Tiago, por supostos crimes de importunação sexual, violência sexual mediante fraude e ameaça. A defesa dele nega as acusações.





Ao menos duas pessoas procuraram a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na última segunda-feira (9/9) e prestaram queixa contra Tiago. A advogada Patrícia Zapponi – presidente da Rede Internacional de Proteção a Vítima, a Laço Branco Brasil, que representa as denunciantes –, acredita que outros frequentadores do espaço, entre mulheres e adolescentes, também teriam sofrido violência sexual cometida pelo pai de santo.





O Metrópoles teve acesso aos dois dos boletins de ocorrência registrados pelas denunciantes. Uma delas, de 27 anos, relatou à polícia que Tiago simulou incorporar a entidade Maria do Bagaço para induzir a jovem a ter relação sexual com ele. A suposta vítima detalhou, ainda, que a situação ocorreu em abril último, quando ela buscou o terreiro durante uma fase em que enfrentava problemas no relacionamento com o marido.





A jovem relatou que, na data em que teria ocorrido o abuso, estava bastante fragilizada, devido aos problemas conjugais com que lidava. Na ocasião, quando ocorria a gira no terreiro – momento das atividades religiosas em que médiuns incorporam espíritos –, Tiago supostamente recebeu a entidade feminina Maria do Bagaço, a qual teria pedido que a denunciante entrasse com ele no “Quarto da Bagunça”.

Nesse momento, a entidade teria orientado, por meio de Tiago, que a suposta vítima tivesse relação sexual com o pai de santo, porque ele sentia “desejo e atração” pela jovem. A denunciante, porém, teria percebido que a fala havia partido do próprio líder religioso, não mais como Maria do Bagaço, e que ele fingia ter incorporado um espírito.





Na sequência, o líder religioso teria segurado a cintura da jovem e tentado deslizar a mão até as nádegas dela, enquanto estaria com o órgão genital ereto.





A denunciante concordou em aceitar um encontro com ele, em outro momento, para se desvencilhar de Tiago naquele local, e teria sido ameaçada pelo pai de santo de que Maria do Bagaço acabaria com a vida da jovem caso contasse a alguém sobre o ocorrido.





Metropoles