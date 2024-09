Mulher vai sozinha à lua de mel após noivo morrer antes do casamento

Em vídeo compartilhado no TikTok, a norte-americana Murphy explicou que seu noivo morreu um mês antes deles se casarem.

A norte-americana Murphy compartilhou nas redes sociais suas experiências sobre o momento em que decidiu ir à lua de mel sozinha após a morte do noivo um mês antes do casamento. Apesar da perda, a mulher optou por viajar para Londres, cidade onde o casal planejava celebrar o matrimônio.





“Decidi documentar minha jornada porque o luto pode ser incrivelmente solitário. Talvez eu entre em contato com pelo menos uma pessoa que tenha passado por algo parecido”, disse Murphy em uma das publicações.





Em outro vídeo, a mulher mostrou um pouco de seu primeiro dia em Londres. Durante um tour pelo seu quarto de hotel, ela admitiu que “realmente caiu a ficha” de que seu noivo não estava lá para vivenciar a viagem com ela. Dias depois, expressou sua gratidão àqueles que lhe mostraram apoio durante a viagem.





“Eu queria fazer um vídeo para dizer o quanto sou grata por todas as mensagens e comentários que recebi. Eu realmente fiquei tão emocionada com todo esse amor, e queria poder responder a todos vocês e sair com cada um de vocês”, agradeceu aos internautas.





Murphy, então, explicou o porquê decidiu fazer este tipo de conteúdo. “O luto é um processo muito estranho, e como me sinto hoje pode ser diferente de como me sinto amanhã. Ele [noivo] sempre fazia o que pudesse para me fazer feliz, e eu queria que ele me levasse em aventuras e tentasse viver minha vida”.





(Metropoles)