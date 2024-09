Musk ameaça Lula: “Espero que goste de voar em avião comercial”

Dono do X, Elon Musk ameaçou Lula, dando a entender que agiria para que aviões do governo brasileiro fossem apreendidos.

O empresário Elon Musk, dono do X, ameaçou o presidente Lula na rede social na tarde desta segunda-feira (2/9). Em resposta ao bloqueio do X pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Musk disse que irá apreender ativos do governo brasileiro. A coluna recebeu o print do tuíte de uma fonte no exterior.





“A não ser que o governo brasileiro devolva propriedades ilegais apreendidas do X e do SpaceX, nós vamos buscar reciprocidade na apreensão de ativos do governo também. Espero que Lula goste de voos comerciais”, escreveu Musk.

O tuíte foi um comentário a uma publicação sobre a apreensão do avião do ditador venezuelano Nicolás Maduro.





A ameaça de Musk, que não é clara, foi entendida como o anúncio de que ele alegaria em alguma Corte norte-americana que teve os ativos confiscados pelo STF e, em contrapartida, pediria pra confiscar algo do governo brasileiro.





O print já chegou ao Palácio do Planalto, ao Itamaraty e a ministros do STF. A interpretação geral é que se trata de uma lacração de Musk, que tenta misturar uma decisão judicial brasileira, da Suprema Corte, com o governo, que legalmente não tem nada a ver com a decisão.





(Metropoles)