Eclipse lunar parcial será visível no Brasil! Veja como acompanhar

O próximo eclipse lunar parcial, um dos eventos astronômicos mais fascinantes, está programado para ocorrer no dia 17 de setembro de 2024. Este fenômeno poderá ser observado em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, América, África, Ásia Ocidental e Europa. Especialmente para os brasileiros, esta será uma oportunidade imperdível para testemunhar um espetáculo celeste extraordinário.





Um eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham em uma configuração específica. Durante este alinhamento, a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, criando o efeito do eclipse. A astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, explica que existem dois tipos de sombra envolvidas neste processo: a penumbra e a umbra. A penumbra é uma sombra mais clara, enquanto a umbra é mais escura. Quando a Lua adentra a umbra, temos um eclipse parcial ou total, dependendo do grau de cobertura da umbra.





Como acompanhar o eclipse lunar parcial no Brasil





Os brasileiros poderão acompanhar o eclipse lunar parcial a partir das 21h41 na região sudeste. Esse evento excepcional seguirá até a 1h47 do dia seguinte, proporcionando várias horas de observação.





Quando será o eclipse lunar parcial em 2024?





O eclipse lunar parcial ocorrerá no dia 17 de setembro de 2024. Além disso, o fenômeno astronômico coincide com a Lua da Colheita, uma superlua que será visível no céu no mesmo dia. Esta será a terceira de uma série de quatro superluas que acontecerão em 2024. Os próximos eventos dessa série estão previstos para outubro e novembro.





Como saber mais sobre eclipses lunares





Os eclipses lunares são eventos que fascinam a humanidade há milênios e oferecem uma excelente oportunidade para aprender mais sobre astronomia. Existem dois tipos principais de eclipses lunares:

Eclipse Lunar Parcial: Ocorre quando apenas uma parte da Lua entra na umbra da Terra.

Eclipse Lunar Total: Ocorre quando a Lua inteira entra na umbra da Terra.

Durante este eclipse lunar parcial, apenas uma parte da Lua será coberta pela sombra da Terra. A visibilidade do evento dependerá das condições climáticas locais, então é importante verificar a previsão do tempo para garantir uma observação clara.





Quais são os melhores lugares para observar o eclipse?





A observação do eclipse pode ser feita a olho nu, mas para uma experiência mais detalhada, é recomendado o uso de binóculos ou telescópios. Alguns dos melhores lugares para observar o fenômeno no Brasil incluem:

Zonas rurais com pouca poluição luminosa.

Museus ou planetários que organizam eventos especiais.

Montanhas ou colinas que oferecem uma vista desimpedida do horizonte.

Como se preparar para observar o eclipse lunar parcial





Para garantir uma observação confortável e bem-sucedida do eclipse lunar parcial, siga estas dicas:

Verifique a previsão do tempo: Certifique-se de que o céu estará limpo na noite do evento.

Use roupas confortáveis: Setembro pode ter temperaturas amenas, então esteja preparado.

Leve cadeiras e cobertores: Isso garantirá que você possa se acomodar confortavelmente enquanto observa o céu.

Chegue cedo: Escolha e prepare seu local de observação com antecedência.

Observando essas etapas, você estará preparado para desfrutar ao máximo deste fenômeno celestial. Aproveite esta oportunidade rara de se conectar com o cosmos e testemunhar a beleza que o universo tem a oferecer.





O eclipse de 17 de setembro de 2024 promete ser uma experiência inesquecível, especialmente combinado com a superlua da Colheita. Não perca essa chance única de olhar para o céu e apreciar as maravilhas do nosso universo.