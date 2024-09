Prefeito de cidade no Piauí é acusado de usar verba pública para bancar amante

Douglas Lima, prefeito de Cocal, no interior do Piauí, teria usado verba da Secretaria de Saúde do município para tentar atrair mulher.

Prestes a tentar a reeleição para a prefeitura de Cocal, no interior do Piauí, o prefeito Douglas Lima (PT) tem uma bomba para resolver em suas mãos. A reportagem do portal LeoDias teve acesso a prints exclusivos a a um boletim de ocorrência que relatam uma suposta acusação de uso de recursos públicos por parte do prefeito para seduzir uma mulher.





Segundo um boletim de ocorrência registrado no dia 22 de agosto, o prefeito teria encaminhado a uma mulher, mensagens inadequadas e transferências bancárias para tentar “seduzi-la”.





Algumas das transferências, inclusive, teriam partido de contas pertencentes ao município de Cocal, incluindo a conta oficial da prefeitura e a secretaria de saúde. Nossa reportagem também obteve prints das transferências bancárias.





Apesar da acusação, em trocas de mensagens, Douglas Lima, que bom enfatizar, é casado, mantém conversas em tom “romântico” com a suposta vítima. Ela, inclusive, chega a agradecer por transferências bancárias e dá a entender que colocou um ponto final em um relacionamento.





“Ah, sim. Mas você tá com ele ainda”, questiona o prefeito. “Não estamos mais!”, responde a suposta vítima. Em outra troca de mensagens, Douglas Lima fala sobre o corpo da mulher: “Delícia demais você, muito gostosa. E eu também, louco demais pra te ver”, diz o prefeito. Como resposta, a amante fala apenas que o “dinheiro caiu”.





