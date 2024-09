MUSK CONTRA-ATACA MORAES: Perfil é lançado para expor "censura"

"Alexandre Files" divulga ordens judiciais sigilosas e acusa STF de abuso de poder.

Elon Musk, acionista do X, lançou um perfil chamado "Alexandre Files" para expor ordens consideradas "ilegais" de Alexandre de Moraes, ministro do STF. O perfil rapidamente atraiu cerca de 70 mil seguidores e divulgou sua primeira postagem sobre uma determinação de Moraes de 8 de agosto, que exigia a censura de sete contas, incluindo a do senador Marcos do Val e de familiares do jornalista Oswaldo Eustáquio. O ofício de Moraes ordenava o bloqueio das contas em duas horas sob pena de multa diária, além de solicitar registros detalhados de acesso. A equipe do X também planeja revelar outros ofícios e criticou a falta de transparência do tribunal, declarando apoio ao direito de recurso dos censurados e à necessidade de mudança na justiça secreta brasileira. Musk havia previamente chamado Moraes de "ditador e fraude".









by Blog do César Wagner com informações Gazeta do Povo